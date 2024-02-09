Информация для учащихся Костанайской области

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Сообщение распространили отделы городов и районов области.
Температура воздуха +1 градусов, скорость ветра 5 м/с (дождь, гололёд). Учащиеся 2 смены с 2-7 класс школ Амангельдинского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
Температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 11 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 2-7 класс школ Мендыкаринского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.
Во 2 смене Джангельдинского района 2-11 классы будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха + 1.7 гр. ветер 8 м/с юго-западный влажность воздуха 82% гололед.
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