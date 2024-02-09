USD 450.34
EUR 485.47
RUB 4.93
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация для учащихся Костанайской области

Информация для учащихся Костанайской области

Фотография для новости Выбирать учебники казахстанские учителя будут выбирать сами

alau.kz

Сообщение распространили отделы городов и районов области.

Температура воздуха +1 градусов, скорость ветра 5 м/с (дождь, гололёд). Учащиеся 2 смены с 2-7 класс школ Амангельдинского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 11 м/с (буран). Учащиеся 2 смены с 2-7 класс школ Мендыкаринского района 09.02.2024 г переводятся в онлайн-формат обучения.

Во 2 смене Джангельдинского района 2-11 классы будут переведены на дистанционный формат обучения. Температура воздуха + 1.7 гр. ветер 8 м/с юго-западный влажность воздуха 82% гололед.

Материал дополняется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 8.02.24
Следующая новость

«Закройте окна и двери»: казахстанцев напугала рассылка о шторме