19-летний житель Тобыла угнал Lexus, протаранил два автомобиля и перевернулся

Токаев поручил разобраться с агрессивной рекламой фастфуда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству изучить проблему агрессивной рекламы фастфуда и принять во внимание...
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
Установлено, что 22 августа 19-летний житель города Тобыл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем марки Lexus. Управляя транспортным средством, он столкнулся с двумя припаркованными автомобилями, после чего допустил опрокидывание.
Полиция напоминает об ответственности за подобные деяния.
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