19-летний житель Тобыла угнал Lexus, протаранил два автомобиля и перевернулся

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 22 августа 19-летний житель города Тобыл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомобилем марки Lexus. Управляя транспортным средством, он столкнулся с двумя припаркованными автомобилями, после чего допустил опрокидывание.

Полиция напоминает об ответственности за подобные деяния.

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