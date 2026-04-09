Токаев поручил разобраться с агрессивной рекламой фастфуда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству изучить проблему агрессивной рекламы фастфуда и принять во внимание её возможное влияние на здоровье детей.
Глава государства отметил, что такая реклама заполнила публичное пространство, способствует формированию вредных пищевых привычек и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
— Под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом. И эта цифра не уменьшается, она даже растёт, — сказал Президент.
Токаев напомнил, что во многих странах запрещена или ограничена реклама продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированная на несовершеннолетних.
При этом Президент подчеркнул, что вопрос требует тщательного изучения, поскольку затрагивает медицинские, общественные и политические аспекты.
— Правительству всё же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду прежде всего здоровье наших детей, — заявил глава государства.
Источник: Акорда.
В Костанае горит здание на проспекте Аль-Фараби — кадры с места
Пенсионные выплаты по-новому: что предложат казахстанцам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.