Токаев поручил разобраться с агрессивной рекламой фастфуда





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству изучить проблему агрессивной рекламы фастфуда и принять во внимание её возможное влияние на здоровье детей.

Глава государства отметил, что такая реклама заполнила публичное пространство, способствует формированию вредных пищевых привычек и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

— Под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом. И эта цифра не уменьшается, она даже растёт, — сказал Президент.

Токаев напомнил, что во многих странах запрещена или ограничена реклама продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированная на несовершеннолетних.

При этом Президент подчеркнул, что вопрос требует тщательного изучения, поскольку затрагивает медицинские, общественные и политические аспекты.

— Правительству всё же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду прежде всего здоровье наших детей, — заявил глава государства.

Источник: Акорда.

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