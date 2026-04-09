Пенсионные выплаты по-новому: что предложат казахстанцам





В Казахстане планируют расширить линейку пенсионных аннуитетов. Новые продукты предусмотрены проектом Программы развития страхового рынка до 2030 года, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает lsm.kz

Пенсионный аннуитет представляет собой договор со страховой компанией, по которому гражданин передает ей свои пенсионные накопления и взамен получает регулярные выплаты в течение определенного периода или пожизненно.

Сейчас казахстанцам доступны три основных варианта: немедленный, отложенный и совместный, или супружеский, пенсионные аннуитеты. В дальнейшем выбор хотят расширить — от стандартных продуктов с гарантированными выплатами до вариантов, позволяющих получать инвестиционный доход.

Основным продуктом останется гарантированный пенсионный аннуитет. Он предусматривает пожизненные выплаты, при этом риск того, что средств потребуется больше из-за продолжительности жизни клиента, берет на себя страховая организация. В будущем такой аннуитет хотят сделать более гибким, предложив различные варианты индексации выплат.

Еще одним продуктом станет инвестиционно-связанный аннуитет — unit-linked. Он позволит совместить пенсионное обеспечение с возможностью получения инвестиционного дохода. Итоговая доходность будет зависеть от выбранного инвестиционного портфеля либо рыночного индекса.

В дальнейшем накопленные таким способом средства можно будет перевести в гарантированный пенсионный аннуитет и получать пожизненные выплаты.

Также казахстанцам планируют предложить гибридный аннуитет. В этом случае пенсионные средства будут разделены на две части. Одна пойдет на обеспечение гарантированных пожизненных выплат, а вторая будет инвестироваться для получения дополнительного дохода.

Таким образом, человек сможет одновременно иметь гарантированную пенсионную выплату и получать потенциальный доход от инвестиций.

Чтобы гражданам было проще разобраться в различных вариантах, планируется запустить единый цифровой сервис пенсионного планирования. На платформе можно будет сравнивать продукты, рассчитывать предполагаемый размер будущих выплат, выбирать подходящий вариант и формировать персональный пенсионный план.

По данным АРРФР, на начало 2026 года в Казахстане действовало более 164 тысяч договоров пенсионного аннуитета. Общая сумма страховых премий по ним достигла 1,1 трлн тенге.

Беспилотники и тактические симуляторы: что ждет школьников с 1 сентября С нового учебного года в школах Казахстана начнут преподавать начальную военную подготовку по обновленной программе....