От 2 до 20 тысяч тенге: сколько казахстанцы будут платить за страховку жилья





В Казахстане планируют внедрить обязательное страхование зарегистрированного жилья граждан от природных катастроф. Страховка будет распространяться на ущерб от землетрясений, наводнений и паводков, а также лесных пожаров природного характера.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом Программы развития страхового рынка до 2030 года. Документ разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком совместно с участниками рынка и экспертами по поручению Главы государства.

Как отмечают разработчики, новая система должна обеспечить гражданам гарантированную финансовую поддержку в случае наиболее разрушительных природных катастроф. Сейчас восстановление жилья после крупных стихийных бедствий во многом финансируется за счет государственного бюджета либо собственных средств пострадавших.

Внедрять обязательное страхование предлагают постепенно. С учетом международного опыта Турции, Испании и Франции на первом этапе проект планируют запустить в пилотном режиме в трех регионах с высоким риском природных катастроф. В дальнейшем систему намерены распространить на 16 регионов страны.

Предварительно ежегодный страховой взнос составит от 2 до 20 тысяч тенге. Его размер будет зависеть от уровня риска в конкретном регионе.

В случае наступления страхового события размер выплаты составит 500-кратную сумму уплаченного взноса. Деньги планируют перечислять в течение пяти дней после подтверждения страхового случая.

Таким образом, при минимальном ежегодном взносе в 2 тысячи тенге выплата может составить 1 млн тенге, а при взносе в 20 тысяч — 10 млн тенге.

На первом этапе выплаты предполагается использовать для покрытия первоочередных расходов пострадавших. В дальнейшем, после накопления достаточного объема средств, рассматривается возможность перехода к выплатам, которых будет достаточно для восстановления поврежденного или приобретения нового жилья.

Для работы новой системы предлагается создать Фонд обязательного страхования жилища. Он будет аккумулировать взносы граждан, формировать резервы, осуществлять выплаты и заниматься перестрахованием катастрофических рисков.

Кроме того, покрытие рисков природных катастроф предлагается включить во все договоры добровольного страхования недвижимости. В таком случае часть страховой премии компании будут перечислять в Фонд. Владельцы жилья с добровольным полисом смогут получить фиксированную выплату из Фонда дополнительно к возмещению от своей страховой компании.

При этом обязательные платежи для собственников жилья начнут взимать не сразу. Проект предусматривает трехлетний отлагательный период. В течение этого времени Фонд должен накопить средства за счет акционерного капитала и перестраховочных премий. После завершения переходного периода владельцы жилья начнут ежегодно платить обязательные страховые взносы.

Авторы инициативы рассчитывают, что новая система позволит быстрее оказывать финансовую помощь пострадавшим от стихийных бедствий и снизит нагрузку на государственный бюджет при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По данным на 1 августа 2026 года, страхованием имущества от ущерба в Казахстане занимаются 14 страховщиков. Объем страховых премий достиг 190 млрд тенге, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплаты составили 50 млрд тенге, снизившись на 4%.

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