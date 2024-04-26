От 2 до 20 тысяч тенге: сколько казахстанцы будут платить за страховку жилья

В Казахстане планируют внедрить обязательное страхование зарегистрированного жилья граждан от природных катастроф. Страховка будет распространяться на ущерб от землетрясений, наводнений и паводков, а также лесных пожаров природного характера.
Соответствующие изменения предусмотрены проектом Программы развития страхового рынка до 2030 года. Документ разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком совместно с участниками рынка и экспертами по поручению Главы государства.
Как отмечают разработчики, новая система должна обеспечить гражданам гарантированную финансовую поддержку в случае наиболее разрушительных природных катастроф. Сейчас восстановление жилья после крупных стихийных бедствий во многом финансируется за счет государственного бюджета либо собственных средств пострадавших.
Внедрять обязательное страхование предлагают постепенно. С учетом международного опыта Турции, Испании и Франции на первом этапе проект планируют запустить в пилотном режиме в трех регионах с высоким риском природных катастроф. В дальнейшем систему намерены распространить на 16 регионов страны.
Предварительно ежегодный страховой взнос составит от 2 до 20 тысяч тенге. Его размер будет зависеть от уровня риска в конкретном регионе.
В случае наступления страхового события размер выплаты составит 500-кратную сумму уплаченного взноса. Деньги планируют перечислять в течение пяти дней после подтверждения страхового случая.
Таким образом, при минимальном ежегодном взносе в 2 тысячи тенге выплата может составить 1 млн тенге, а при взносе в 20 тысяч — 10 млн тенге.
На первом этапе выплаты предполагается использовать для покрытия первоочередных расходов пострадавших. В дальнейшем, после накопления достаточного объема средств, рассматривается возможность перехода к выплатам, которых будет достаточно для восстановления поврежденного или приобретения нового жилья.
Для работы новой системы предлагается создать Фонд обязательного страхования жилища. Он будет аккумулировать взносы граждан, формировать резервы, осуществлять выплаты и заниматься перестрахованием катастрофических рисков.
Кроме того, покрытие рисков природных катастроф предлагается включить во все договоры добровольного страхования недвижимости. В таком случае часть страховой премии компании будут перечислять в Фонд. Владельцы жилья с добровольным полисом смогут получить фиксированную выплату из Фонда дополнительно к возмещению от своей страховой компании.
При этом обязательные платежи для собственников жилья начнут взимать не сразу. Проект предусматривает трехлетний отлагательный период. В течение этого времени Фонд должен накопить средства за счет акционерного капитала и перестраховочных премий. После завершения переходного периода владельцы жилья начнут ежегодно платить обязательные страховые взносы.
Авторы инициативы рассчитывают, что новая система позволит быстрее оказывать финансовую помощь пострадавшим от стихийных бедствий и снизит нагрузку на государственный бюджет при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
По данным на 1 августа 2026 года, страхованием имущества от ущерба в Казахстане занимаются 14 страховщиков. Объем страховых премий достиг 190 млрд тенге, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплаты составили 50 млрд тенге, снизившись на 4%.
Беспилотники и тактические симуляторы: что ждет школьников с 1 сентября
Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Казахстане 27–29 августа
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.