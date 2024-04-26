Нет полицейского — нарушение все равно заметят: МВД обратилось к самокатчикам

С 26 августа в Казахстане вступили в силу новые правила передвижения на электросамокатах. Теперь на них запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. В Министерстве внутренних дел объяснили причины введения ограничений и рассказали, как будут контролировать их соблюдение.
Как отметили в МВД, вопрос безопасности при использовании электросамокатов неоднократно поднимали сами граждане. Особое внимание уделялось защите пешеходов — детей, пожилых людей и родителей с колясками.
Необходимость изменений подтверждается и статистикой. С начала года в Казахстане зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В результате аварий погибли два человека.
При этом в МВД подчеркнули, что речь не идет о полном запрете электросамокатов. Новые требования определяют, где и при каких условиях разрешено на них передвигаться.
Полиция намерена контролировать соблюдение правил по всей стране. Для выявления нарушителей будут использовать не только патрульные наряды, но и камеры видеонаблюдения, технические средства фиксации и беспилотники.
В крупных городах также действуют мобильные группы полицейских на электросамокатах. Это позволяет правоохранителям работать непосредственно в местах, где активно используется такой транспорт.
В МВД предупредили, что отсутствие полицейского поблизости не означает, что нарушение останется незамеченным.
Отдельные требования предусмотрены для кикшеринговых сервисов. Операторы уведомлены о новых правилах и несут ответственность за соблюдение установленных законом требований.
— Наша главная задача — обеспечить, чтобы новые правила реально работали: чтобы пешеходы чувствовали себя безопасно на тротуарах, а количество ДТП с участием электросамокатов минимизировалось. Новые правила учитывают запрос общества на безопасность. Теперь важно, чтобы они соблюдались всеми участниками движения. Полиция со своей стороны обеспечит необходимый контроль, — отметили в МВД.
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