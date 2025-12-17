Дожди, грозы и жара до +35 градусов ожидаются в Костанайской области

Днём на западе и севере Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром север региона окутает туман.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на западе и севере области порывы усилятся до 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, на юге области — до +18. Днём ожидается +27…+32 градуса, а в южных районах — сильная жара до +35.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днём — +30…+32. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.
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