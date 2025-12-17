Костанайские врачи в шоке: родители до сих пор мажут детские ожоги зубной пастой и маслом





Зубная паста, масло и мука: чем нельзя обрабатывать ожоги у детей

Родители до сих пор используют народные средства при ожогах у детей. На повреждённую кожу наносят зубную пасту, растительное масло и яичный белок, а также присыпают рану мукой или измельчённой скорлупой. Делать этого нельзя, предупреждает врач-травматолог Костанайской детской областной больницы Руслан Жумабаев.

— Ожоги до сих пор мажут зубной пастой, растительным маслом, присыпают мукой, используют яичную скорлупу, белок или желток. Нужно просто промыть повреждённый участок прохладной водой и закрыть чистой салфеткой или бинтом. Больше ничего делать не надо — везите ребёнка к нам, дальше врачи всё сделают сами, — отметил специалист.

Ожог рекомендуется охлаждать под прохладной проточной водой около 20 минут. Использовать лёд и ледяную воду нельзя — это может дополнительно повредить кожу. После охлаждения рану следует неплотно закрыть чистой сухой салфеткой или стерильной повязкой и обратиться за медицинской помощью.

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