Ещё два новых парка откроют в Костанайской области до конца сентября

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что в Костанае должно быть достаточно мест для семейного отдыха.
В этом году на развитие инфраструктуры областного центра выделено около 151,5 миллиарда тенге.
До конца сентября в регионе планируют официально открыть ещё два объекта для отдыха. Один из них — Триатлон-парк, который уже стал популярным среди костанайцев. Однако работы на его территории пока не завершены — строителям предстоит доделать входную группу.
Также ожидается открытие Эко-парка в Костанайском районе. Особенностью проекта стало сохранение лесного фонда при обустройстве зоны отдыха.
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