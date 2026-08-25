Сколько будет стоить посещение аквапарка «Осьминог» в Костанае

Стоимость посещения нового крытого аквапарка «Осьминог» в Костанае ещё рассчитывается. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время технического запуска объекта.
По словам главы региона, цены должны быть доступными для жителей.
— Сейчас это рассчитывается. Стоимость будет подъёмной, значительно дешевле, чем в Therma Park. Думаю, цены будут нормальными, — сказал Кумар Аксакалов.
Аквапарк площадью более 9 тысяч квадратных метров сможет одновременно принимать до 500 посетителей. Для гостей комплекс планируют открыть в сентябре, сообщили в акимате.
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