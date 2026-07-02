Дети в районах Костанайской области на мотоциклах получают тяжёлые травмы — врачи





В Костанайской детской областной больнице проходит лечение ребёнок, пострадавший в ДТП с участием мотоцикла. Пациента доставили из одного из районов области.

По словам врача-травматолога Руслана Жумабаева, у ребёнка диагностированы перелом бедра, инфицированные раны и размозжение мышц передней поверхности бедра.

— Состояние ребёнка стабильное, необходимое лечение он получает, — сообщил врач.

Специалист отметил, что детей, получивших травмы при поездках на мотоциклах, скутерах и электросамокатах, продолжают доставлять в областную больницу из районов. При этом в самом Костанае количество подобных случаев по сравнению с прошлым годом снизилось.

Ещё два новых парка откроют в Костанайской области до конца сентября Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что в Костанае должно быть достаточно мест для семейного...

Сколько будет стоить посещение аквапарка «Осьминог» в Костанае Стоимость посещения нового крытого аквапарка «Осьминог» в Костанае ещё рассчитывается. Об этом сообщил аким Костанайской...