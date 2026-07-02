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Дети в районах Костанайской области на мотоциклах получают тяжёлые травмы — врачи

— Сегодня, 14:26
Изображение для новости: Дети в районах Костанайской области на мотоциклах получают тяжёлые травмы — врачи

Сгенерировано ИИ


В Костанайской детской областной больнице проходит лечение ребёнок, пострадавший в ДТП с участием мотоцикла. Пациента доставили из одного из районов области.

По словам врача-травматолога Руслана Жумабаева, у ребёнка диагностированы перелом бедра, инфицированные раны и размозжение мышц передней поверхности бедра.

— Состояние ребёнка стабильное, необходимое лечение он получает, — сообщил врач.

Специалист отметил, что детей, получивших травмы при поездках на мотоциклах, скутерах и электросамокатах, продолжают доставлять в областную больницу из районов. При этом в самом Костанае количество подобных случаев по сравнению с прошлым годом снизилось.



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