Дети в районах Костанайской области на мотоциклах получают тяжёлые травмы — врачи

В Костанайской детской областной больнице проходит лечение ребёнок, пострадавший в ДТП с участием мотоцикла. Пациента доставили из одного из районов области.
По словам врача-травматолога Руслана Жумабаева, у ребёнка диагностированы перелом бедра, инфицированные раны и размозжение мышц передней поверхности бедра.
— Состояние ребёнка стабильное, необходимое лечение он получает, — сообщил врач.
Специалист отметил, что детей, получивших травмы при поездках на мотоциклах, скутерах и электросамокатах, продолжают доставлять в областную больницу из районов. При этом в самом Костанае количество подобных случаев по сравнению с прошлым годом снизилось.
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