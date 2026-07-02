После дождя — без потопа: где в Костанае строят новые ливнёвки

В Костанае продолжается устройство ливневых систем. Масштабные работы начались в 2023 году. За это время на улицах города обустроили около 27 километров ливнестоков.
Сейчас коммунальная бригада работает в районе КЖБИ — на проблемном участке возле дома №107 по улице Маяковского и военкомата.
— Здесь всегда скапливался большой объём воды. Мы прокладываем лотки, чтобы направить воду в сторону улицы Гашека, а далее — в Тобол, — рассказал заместитель главного инженера ГКП «Костанай-Су» Алтынбек Кайратулы.
Общая протяжённость ливневой системы на этом участке составит около 345 метров. На сегодняшний день уложено 94 метра.
Проблемных мест в Костанае остаётся немало. В первую очередь коммунальщики работают там, где во время дождей и таяния снега скапливается больше всего воды.
Одним из первых ливнёвками начали оборудовать район Костанай-2, жители которого регулярно жаловались на подтопления. Результат работ горожане заметили ещё в прошлом году.
— На улице Спартака теперь сухо, сделали очень хорошо. На следующей улице тоже появилась ливнёвка с плитами — вода уходит, — рассказывала жительница района Костанай-2 Ольга Елькина.
По словам Алтынбека Кайратулы, ранее проблемными считались участок под мостом на проспекте Назарбаева, ПЧСТР и Костанай-2. Сейчас там вода не застаивается.
В 2026 году на устройство ливневых систем в Костанае выделено 400 миллионов тенге. Работы начались в марте. Всего планируется проложить 12 километров ливнестоков на 65 проблемных участках.
На сегодняшний день работы завершены на 46 участках, ещё 19 остаются в работе. Полностью выполнить план коммунальщики намерены в ноябре.
Дети в районах Костанайской области на мотоциклах получают тяжёлые травмы - врачи
Ещё два новых парка откроют в Костанайской области до конца сентября
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.