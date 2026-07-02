После дождя — без потопа: где в Костанае строят новые ливнёвки





В Костанае продолжается устройство ливневых систем. Масштабные работы начались в 2023 году. За это время на улицах города обустроили около 27 километров ливнестоков.

Сейчас коммунальная бригада работает в районе КЖБИ — на проблемном участке возле дома №107 по улице Маяковского и военкомата.

— Здесь всегда скапливался большой объём воды. Мы прокладываем лотки, чтобы направить воду в сторону улицы Гашека, а далее — в Тобол, — рассказал заместитель главного инженера ГКП «Костанай-Су» Алтынбек Кайратулы.

Общая протяжённость ливневой системы на этом участке составит около 345 метров. На сегодняшний день уложено 94 метра.

Проблемных мест в Костанае остаётся немало. В первую очередь коммунальщики работают там, где во время дождей и таяния снега скапливается больше всего воды.

Одним из первых ливнёвками начали оборудовать район Костанай-2, жители которого регулярно жаловались на подтопления. Результат работ горожане заметили ещё в прошлом году.

— На улице Спартака теперь сухо, сделали очень хорошо. На следующей улице тоже появилась ливнёвка с плитами — вода уходит, — рассказывала жительница района Костанай-2 Ольга Елькина.

По словам Алтынбека Кайратулы, ранее проблемными считались участок под мостом на проспекте Назарбаева, ПЧСТР и Костанай-2. Сейчас там вода не застаивается.

В 2026 году на устройство ливневых систем в Костанае выделено 400 миллионов тенге. Работы начались в марте. Всего планируется проложить 12 километров ливнестоков на 65 проблемных участках.

На сегодняшний день работы завершены на 46 участках, ещё 19 остаются в работе. Полностью выполнить план коммунальщики намерены в ноябре.

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