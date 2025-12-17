Подросток погиб, защищая мать: в Житикаре прокурор запросил подсудимому 22 года





Житель Житикары Евгений Канылин предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство женщины и убийстве заведомо несовершеннолетнего. Жертвой стал 15-летний подросток, который попытался защитить мать.

По материалам дела, трагедия произошла ночью 25 апреля в квартире семьи. До конфликта супруги и пришедший к ним родственник употребляли спиртные напитки. После ухода гостя между мужем и женой произошла ссора.

Как заявила сторона обвинения, подсудимый взял кухонный нож и ударил супругу в живот. Услышав крик матери, в комнату выбежал её 15-летний сын и попытался остановить мужчину.

— Канылин, понимая, что перед ним находится несовершеннолетний, нанёс ему четыре удара лезвием ножа, — сообщила государственный обвинитель Гульмира Кенжетаева.

От полученных ранений подросток скончался на месте. По версии следствия, после этого мужчина продолжил нападение на супругу уже в спальне. Остановить и обезоружить его смог родственник женщины, вернувшийся в квартиру на крики сестры.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подсудимый психическими заболеваниями не страдает. В момент произошедшего он мог осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Государственный обвинитель попросила суд признать Евгения Канылина виновным и назначить ему 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Потерпевшая и представитель родственников погибшего подростка настаивают на пожизненном лишении свободы. Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии.

— Я причинил очень сильную боль своим родным и близким. Я не хотел, чтобы всё так получилось. Простите меня, — сказал Евгений Канылин.

Приговор по уголовному делу планируют огласить в ближайшие дни.