Нацбанк готовит изъятие триллионов тенге: что будет с инфляцией





Инфляция в Казахстане снижается десятый месяц подряд, однако ее уровень по-прежнему остается высоким. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает lsm.kz

По его данным, с пиковых 12,9% в сентябре 2025 года инфляция замедлилась до 10,2% в июле 2026 года.

Глава Нацбанка связал эту динамику с умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, укреплением обменного курса, нормализацией потребительского кредитования, а также совместными антиинфляционными мерами правительства и Национального банка.

При этом риски ускорения роста цен сохраняются как внутри страны, так и на внешних рынках. Для дальнейшей стабилизации ситуации, по словам Сулейменова, необходимо сохранять привлекательность тенговых активов и ограничивать избыточный спрос.

Одним из инструментов стало зеркалирование операций по покупке золота. За семь месяцев 2026 года таким образом из экономики изъято 2,4 трлн тенге. По итогам года объем может составить около 4,1 трлн тенге.

Также продолжается поэтапное повышение минимальных резервных требований. В Нацбанке рассчитывают, что эта мера позволит связать еще около 4 трлн тенге, сократить расходы по инструментам денежно-кредитной политики и уменьшить денежную базу.

При усилении рисков в отдельных сегментах кредитования регулятор готов рассмотреть дополнительные меры макропруденциального регулирования.

Отдельно Тимур Сулейменов остановился на использовании средств Национального фонда. По его словам, правительство увеличило планируемые изъятия из Нацфонда на 2027–2029 годы на 5 трлн тенге.

Эти средства предполагается направить на строительство и развитие объектов социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Глава Нацбанка подчеркнул, что для максимального экономического эффекта необходимо заранее определить приоритетные проекты в разрезе отраслей и регионов. Кроме того, важно привлечь отечественные предприятия к расширению производства и активнее задействовать казахстанские строительные компании. Это, по его мнению, позволит создавать дополнительную стоимость внутри страны и увеличивать налоговые поступления в регионах.

Сулейменов также призвал усилить контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств. Одним из инструментов обеспечения прозрачности может стать цифровой тенге. Механизмы финансирования предлагается связать с фискальными органами, чтобы отслеживать расходы и налоговую отдачу от проектов.

Что касается внешней торговли, Национальный банк ожидает сохранения положительного торгового баланса на всем прогнозном горизонте. Даже при сценарном снижении цен на основные экспортные товары Казахстана и высоком спросе на импорт текущий счет платежного баланса, по оценке регулятора, останется стабильным.

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