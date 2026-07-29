Попал в ДТП — заплатишь больше? В Казахстане меняют расчет автостраховки





В Казахстане планируют изменить подход к расчету стоимости обязательного автострахования. Цена полиса будет зависеть не только от установленного тарифа, но и от индивидуального риска конкретного водителя. Соответствующие предложения включены в проект Программы развития страхового рынка до 2030 года, передает lsm.kz

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, страховые компании смогут применять собственные системы скоринга. Для оценки риска предполагается использовать сведения из Единой страховой и государственных баз данных.

При расчете стоимости полиса могут учитывать историю страховых убытков, стиль вождения, нарушения правил дорожного движения, возраст автомобилиста и его водительский стаж. Кроме того, во внимание будут принимать пробег автомобиля, особенности его эксплуатации и регион использования.

В результате аккуратные водители с низким уровнем риска смогут рассчитывать на более выгодную стоимость страховки. Для автомобилистов с высокой аварийностью полис, напротив, может стать дороже.

При этом страховые компании должны будут объяснять клиентам, какие именно факторы повлияли на итоговую стоимость страховки. Автовладельцам также предоставят возможность оспорить результаты оценки риска и потребовать их пересмотра.

Внедрять новую систему планируется постепенно. На первом этапе скоринг сможет изменить стоимость полиса не более чем на 20% в большую или меньшую сторону от действующего тарифа. Такой подход позволит протестировать модели оценки и накопить статистику.

В дальнейшем предполагается перейти к единому тарифному коридору. В его пределах страховые компании смогут самостоятельно устанавливать стоимость полиса. Границы коридора определит регулятор на основе независимой актуарной оценки, а затем их будут регулярно пересматривать с учетом ситуации на рынке.

Изменения могут коснуться и порядка определения страховых выплат после ДТП. В Казахстане планируют создать единый отраслевой справочник стоимости запасных частей, расходных материалов и работ по ремонту автомобилей.

В АРРФР рассчитывают, что единая информационная база позволит сократить различия в оценке ущерба и сделает размер страховых выплат более понятным и предсказуемым для автовладельцев.

Оператором справочника может стать одна из профильных организаций страхового рынка. Среди возможных вариантов называются саморегулируемая организация страховщиков, страховой омбудсман, Фонд гарантирования страховых выплат или Единая страховая база данных. При выборе будут учитывать независимость организации, ее профессиональную и техническую готовность.

Необходимость изменений в агентстве объясняют в том числе ростом убыточности обязательного автострахования. С 2021 по 2025 год объем страховых премий увеличился на 44% — с 82 млрд до 118 млрд тенге. За тот же период выплаты выросли на 179% — с 38 млрд до 106 млрд тенге.

Коэффициент убыточности достиг 106,8%. Среди причин называются увеличение числа аварий и подорожание ремонта автомобилей. В 2024–2025 годах аварийность выросла на 51% — до 19 142 случаев, а стоимость услуг СТО и запасных частей с 2021 по 2025 год увеличилась на 65%.

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