Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Казахстане 27–29 августа

С 27 по 29 августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки, град и шквал.
На западе страны под влиянием скандинавского антициклона установится малооблачная погода без осадков. По мере смещения антициклона на восток зона ясной и сухой погоды будет расширяться.
В ряде регионов заметно понизится температура воздуха. Днём на западе ожидается от +16 до +24 градусов, на севере — от +12 до +20, в центре — от +17 до +25 градусов.
На востоке страны, напротив, потеплеет до +23…+30 градусов. Юг и юго-восток Казахстана останутся в зоне тёплой воздушной массы. Здесь существенных осадков не прогнозируется, а дневная температура составит от +30 до +37 градусов.
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