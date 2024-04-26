Беспилотники и тактические симуляторы: что ждет школьников с 1 сентября





С нового учебного года в школах Казахстана начнут преподавать начальную военную подготовку по обновленной программе. Изменения коснутся как содержания предмета, так и требований к педагогам. В программу войдут современные технологии, в том числе работа с беспилотниками, цифровыми решениями и тактическими симуляторами.

Новую модель НВП представили на республиканской секции «Современная модель начальной военной подготовки: содержание, технологии и профессиональное развитие педагога», которая прошла в Астане на базе Казахского Национального университета спорта.

В мероприятии приняли участие представители министерств обороны и просвещения, а также методисты и преподаватели НВП из регионов страны.

Как сообщили участникам секции, с 1 сентября дисциплине возвращают название «Начальная военная подготовка». Одновременно меняется формат преподавания предмета. Нововведения связаны с изменениями законодательства в сфере воинской службы и военно-патриотического воспитания.

— С 1 сентября дисциплина возвращает название «Начальная военная подготовка» и полностью меняет формат. Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов. Повышение квалификации преподавателей будет проходить на базе военных учебных заведений, что позволит усилить практическую составляющую подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у педагогов, — рассказала заместитель начальника Департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина.

Одним из ключевых направлений обновленной программы станет использование современных цифровых технологий. Преподавателям продемонстрировали возможности искусственного интеллекта при подготовке учебных материалов, оценочных заданий и различных ситуационных задач.

Кроме того, в образовательном процессе планируется использовать тактические симуляторы и другие цифровые решения.

Отдельное внимание уделено технологиям беспилотных летательных аппаратов. Педагогам представили методы обучения работе с БПЛА в рамках начальной военной подготовки.

Обновленная программа также предусматривает современные подходы к допризывной подготовке молодежи, использование военно-спортивных и военно-прикладных соревнований.

Изменятся и требования к самим преподавателям. Повышать квалификацию педагоги НВП будут на базе военных учебных заведений. Это должно усилить практическую составляющую их подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие у преподавателей военного стажа.

По итогам республиканской секции лучших преподавателей НВП наградили грамотами от имени министра обороны.