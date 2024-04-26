Беспилотники и тактические симуляторы: что ждет школьников с 1 сентября

С нового учебного года в школах Казахстана начнут преподавать начальную военную подготовку по обновленной программе. Изменения коснутся как содержания предмета, так и требований к педагогам. В программу войдут современные технологии, в том числе работа с беспилотниками, цифровыми решениями и тактическими симуляторами.
Новую модель НВП представили на республиканской секции «Современная модель начальной военной подготовки: содержание, технологии и профессиональное развитие педагога», которая прошла в Астане на базе Казахского Национального университета спорта.
В мероприятии приняли участие представители министерств обороны и просвещения, а также методисты и преподаватели НВП из регионов страны.
Как сообщили участникам секции, с 1 сентября дисциплине возвращают название «Начальная военная подготовка». Одновременно меняется формат преподавания предмета. Нововведения связаны с изменениями законодательства в сфере воинской службы и военно-патриотического воспитания.
— С 1 сентября дисциплина возвращает название «Начальная военная подготовка» и полностью меняет формат. Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов. Повышение квалификации преподавателей будет проходить на базе военных учебных заведений, что позволит усилить практическую составляющую подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у педагогов, — рассказала заместитель начальника Департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина.
Одним из ключевых направлений обновленной программы станет использование современных цифровых технологий. Преподавателям продемонстрировали возможности искусственного интеллекта при подготовке учебных материалов, оценочных заданий и различных ситуационных задач.
Кроме того, в образовательном процессе планируется использовать тактические симуляторы и другие цифровые решения.
Отдельное внимание уделено технологиям беспилотных летательных аппаратов. Педагогам представили методы обучения работе с БПЛА в рамках начальной военной подготовки.
Обновленная программа также предусматривает современные подходы к допризывной подготовке молодежи, использование военно-спортивных и военно-прикладных соревнований.
Изменятся и требования к самим преподавателям. Повышать квалификацию педагоги НВП будут на базе военных учебных заведений. Это должно усилить практическую составляющую их подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие у преподавателей военного стажа.
По итогам республиканской секции лучших преподавателей НВП наградили грамотами от имени министра обороны.
От 2 до 20 тысяч тенге: сколько казахстанцы будут платить за страховку жилья
Нет полицейского — нарушение все равно заметят: МВД обратилось к самокатчикам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.