В Костанае горит здание на проспекте Аль-Фараби — кадры с места

Женщина оказалась внутри горящего здания на проспекте Аль-Фараби в Костанае
26 августа около 14:00 на проспекте Аль-Фараби в Костанае произошёл пожар возле трёхэтажного административного здания....
В Костанае произошёл пожар в здании по адресу: проспект Аль-Фараби, 115/1. Кадры с места происшествия сняли журналисты alau.kz.
На видео заметны густой дым и открытое пламя. На месте работают пожарные подразделения.
Информация о причинах возгорания, площади пожара и возможных пострадавших уточняется.
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