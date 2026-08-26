В Костанае горит здание на проспекте Аль-Фараби — кадры с места

В Костанае произошёл пожар в здании по адресу: проспект Аль-Фараби, 115/1. Кадры с места происшествия сняли журналисты alau.kz.

Видео здесь

На видео заметны густой дым и открытое пламя. На месте работают пожарные подразделения.

Информация о причинах возгорания, площади пожара и возможных пострадавших уточняется.

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