Женщина оказалась внутри горящего здания на проспекте Аль-Фараби в Костанае





26 августа около 14:00 на проспекте Аль-Фараби в Костанае произошёл пожар возле трёхэтажного административного здания.

По предварительной информации ДЧС Костанайской области, огонь возник рядом со строением, после чего перекинулся на наружную обшивку и кабинет, расположенный на третьем этаже. Кроме того, пожаром были охвачены два легковых автомобиля. Площадь возгорания уточняется.

Во время тушения спасатели обнаружили женщину, находившуюся на втором этаже. Сотрудники ДЧС надели на неё спасательный капюшон, вывели из здания и передали бригаде Центра медицины катастроф.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Пожарные работают по повышенному рангу вызова №2. От ДЧС задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

Также на месте находятся сотрудники оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, полиции, скорой медицинской помощи и городских служб.

Дополнительная информация будет опубликована по мере поступления.

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