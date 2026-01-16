В школах Костанайскнй области часть учащихся переведут на дистанционное обучение.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 января 2026 года часть школьников Костанайской области будет переведена на дистанционный формат обучения.
Так, из-за понижения температуры воздуха до –28°C и скорости ветра 6 м/с учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены школ города Костанай будут обучаться дистанционно.
Кроме того, при температуре воздуха –25°C и скорости ветра 8 м/с на дистанционный формат обучения переводятся учащиеся КПП, 1–6 классов первой смены школ Житикаринского района.
Также в связи с понижением температуры воздуха до –28°C и скоростью ветра 11 м/с учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены школ Карабалыкского района 16 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.
Температура воздуха -26 скорость ветра 5 м/с. Учащиеся 1-6 классы 1 смены школ г.Лисаковска 16 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.
ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 16.01.2026 года занятия в 1 смену для обучающихся 0-9 классов переводятся на дистанционную форму обучения.(- 25 гр, ветер 6 м/с)
В Аулиекольском районе в связи с неблагоприятными погодными условиями 16.01.26 года (- 25 градус, 4 м/с) занятия 1 смены КПП, с 1-4 класс переводятся на дистанционный формат обучения.
Узункольский район. Температура воздуха от -30 до -33°С. Учащиеся 1 смены КПП, 1-11 классов 16.01.2026 года переводятся на дистанционное обучение.
Температура воздуха – 27 — 30гр., Учащиеся 1смены с 0 — 11 класс школ района Беимбета Майлина 16.01.2026 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 2786 человек.
– 27 -28 гр – 0 — 9 кл:
Береговая ОШ
Майская ОШ
Красносельская ОШ
ОШ им С. Ергалиева
ОШ им Б. Майлина
Юбилейная ОШ
Апановская ОСШ
Валерьяновская ОСШ
ОСШ им Е. Омарова
Притобольская ОСШ
Максутовская НШ
Приозерная НШ
– 29-30 гр – 0 — 11 кл:
Асенкритовская ОШ
Набережная ОШ
Новоильиновская ОШ
Тобольская ОШ
Тобольская ОШ №1
Тобольская ОШ №2
Кировская ОСШ
Нагорненская ОСШ
Николаевская ОСШ
Набережная НШ
Решение принято в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей.
В костанайских поликлиниках стартовали профилактические скрининги
Мобильные переводы: известно, когда банки начнут передавать данные налоговикам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.