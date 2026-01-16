В школах Костанайскнй области часть учащихся переведут на дистанционное обучение.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 января 2026 года часть школьников Костанайской области будет переведена на дистанционный формат обучения.

Так, из-за понижения температуры воздуха до –28°C и скорости ветра 6 м/с учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены школ города Костанай будут обучаться дистанционно.

Кроме того, при температуре воздуха –25°C и скорости ветра 8 м/с на дистанционный формат обучения переводятся учащиеся КПП, 1–6 классов первой смены школ Житикаринского района.

Также в связи с понижением температуры воздуха до –28°C и скоростью ветра 11 м/с учащиеся КПП, 1–11 классов первой смены школ Карабалыкского района 16 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

Температура воздуха -26 скорость ветра 5 м/с. Учащиеся 1-6 классы 1 смены школ г.Лисаковска 16 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 16.01.2026 года занятия в 1 смену для обучающихся 0-9 классов переводятся на дистанционную форму обучения.(- 25 гр, ветер 6 м/с)

В Аулиекольском районе в связи с неблагоприятными погодными условиями 16.01.26 года (- 25 градус, 4 м/с) занятия 1 смены КПП, с 1-4 класс переводятся на дистанционный формат обучения.

Узункольский район. Температура воздуха от -30 до -33°С. Учащиеся 1 смены КПП, 1-11 классов 16.01.2026 года переводятся на дистанционное обучение.

Температура воздуха – 27 — 30гр., Учащиеся 1смены с 0 — 11 класс школ района Беимбета Майлина 16.01.2026 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 2786 человек.

– 27 -28 гр – 0 — 9 кл:

Береговая ОШ

Майская ОШ

Красносельская ОШ

ОШ им С. Ергалиева

ОШ им Б. Майлина

Юбилейная ОШ

Апановская ОСШ

Валерьяновская ОСШ

ОСШ им Е. Омарова

Притобольская ОСШ

Максутовская НШ

Приозерная НШ

– 29-30 гр – 0 — 11 кл:

Асенкритовская ОШ

Набережная ОШ

Новоильиновская ОШ

Тобольская ОШ

Тобольская ОШ №1

Тобольская ОШ №2

Кировская ОСШ

Нагорненская ОСШ

Николаевская ОСШ

Набережная НШ

Решение принято в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей.

