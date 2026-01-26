В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде районов Костанайской области 26 января 2026 года учащиеся второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

В Костанае при температуре воздуха −25 градусов и скорости ветра 6 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–4 классов второй смены.

В Аулиекольском районе из-за неблагоприятных метеоусловий (−25 градусов, скорость ветра 2 м/с) занятия второй смены для учащихся КПП и 1–4 классов также проходят в дистанционном формате.

В Житикаринском района при температуре воздуха −29,5 °C и скорости ветра 2 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–8 классов второй смены.

Температура воздуха -30°С, скорость ветра 6 м/с. Учащиеся КПП, 1-11 классов 2 смены школ Карабалыкского района 26 января переводятся на дистанционный формат обучения

Решения приняты в целях обеспечения безопасности школьников и с учётом погодных условий в каждом регионе.

