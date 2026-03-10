10 марта в ряде районов Костанайской области школьные занятия второй смены перевели на дистанционный формат из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, в Аулиекольском районе при температуре –25°С и скорости ветра 6 м/с дистанционно обучаются учащиеся подготовительных классов и 1–4 классов второй смены.

В Узункольском районе из-за понижения температуры до –27°С на онлайн-обучение переведены учащиеся второй смены подготовительных классов и 1–9 классов.

В Карасуском районе также принято решение перевести всю вторую смену на дистанционный формат обучения.

В Аркалыке занятия второй смены для подготовительных групп и учащихся 1–11 классов проходят дистанционно. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: температура воздуха –23°С, ветер до 15 м/с, мороз и метель.

Температура воздуха -26 скорость ветра 9 м/с. Учащиеся 2-7 классы 2 смены школ г.Лисаковска 10 марта 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

