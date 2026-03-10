10 марта в ряде районов Костанайской области школьные занятия второй смены перевели на дистанционный формат из-за неблагоприятных погодных условий.
Так, в Аулиекольском районе при температуре –25°С и скорости ветра 6 м/с дистанционно обучаются учащиеся подготовительных классов и 1–4 классов второй смены.
В Узункольском районе из-за понижения температуры до –27°С на онлайн-обучение переведены учащиеся второй смены подготовительных классов и 1–9 классов.
В Карасуском районе также принято решение перевести всю вторую смену на дистанционный формат обучения.
В Аркалыке занятия второй смены для подготовительных групп и учащихся 1–11 классов проходят дистанционно. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: температура воздуха –23°С, ветер до 15 м/с, мороз и метель.
Температура воздуха -26 скорость ветра 9 м/с. Учащиеся 2-7 классы 2 смены школ г.Лисаковска 10 марта 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.
Самозанятые в Казахстане: многие живут на тысячу тенге в день
Ограничение движения на дорогах Казахстана: МЧС обратилось к гражданам
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.