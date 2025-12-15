Информация предоставлена районными отделами образования.
Карасуский район
В связи с неблагоприятными погодными условиями (скорость ветра до 17 м/с, температура воздуха –15 °C) учащиеся 1–4 классов трёх школ Карасуского района переведены на дистанционное обучение.
Жангельдинский район
В связи с сильным ветром учащиеся 1–11 классов первой смены Жангельдинского района переведены на дистанционное обучение.
Амангельдинский район
В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 1–11 классов первой смены всех школ Амангельдинского района переведены на дистанционное обучение.
