Информация предоставлена районными отделами образования.



Карасуский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями (скорость ветра до 17 м/с, температура воздуха –15 °C) учащиеся 1–4 классов трёх школ Карасуского района переведены на дистанционное обучение.

Жангельдинский район

В связи с сильным ветром учащиеся 1–11 классов первой смены Жангельдинского района переведены на дистанционное обучение.

Амангельдинский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 1–11 классов первой смены всех школ Амангельдинского района переведены на дистанционное обучение.

