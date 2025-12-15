USD 522.38 EUR 612.6 RUB 6.54

Информация для учащихся школ в Костанайской области

— Сегодня, 07:50
Информация предоставлена районными отделами образования.

Карасуский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями (скорость ветра до 17 м/с, температура воздуха –15 °C) учащиеся 1–4 классов трёх школ Карасуского района переведены на дистанционное обучение.

Жангельдинский район

В связи с сильным ветром учащиеся 1–11 классов первой смены Жангельдинского района переведены на дистанционное обучение.

Амангельдинский район

В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 1–11 классов первой смены всех школ Амангельдинского района переведены на дистанционное обучение.



