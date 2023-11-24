Информация для учащихся в первую смену

Фото: Яндекс. Новости
Информацию предоставили районные и городские отделы образования.
Район им. Беимбета Майлина, все 22 школы учатся в штатном режиме.
Костанай. Дети сегодня обучаются в штатном режиме.
Также в штатном режиме учатся дети школ Узункольского и Аулиекольского районов, Житикары.
24 ноября связи с погодными условиями (гололёд) в школах Карабалыкского района отмена занятий в 1 смене, учащиеся 0-11классов переходят на дистанционное обучение.
Учащиеся школ в Жангильдинском районе учатся в штатном режиме.
Наурзумский район. Все школы переведены на дистанционное обучение. Всего 1152 учащихся.
Мендыкаринский район. В связи с гололёдом с КПП по 4 класс переведены на дистанционное обучение.
Федоровский район: в связи с погодными условиями (гололёд), подвоз отменён. 1 смена. Из 24 школ, 13 школ в штатном режиме, 11 школ перешли на дистанционное обучение.
Карасуский район. 24 школы учатся в штатном режиме 3 школы на ДО в связи с гололедом.