12 марта 2026 года с 08:00 на ряде автомобильных дорог республиканского значения в Северо-Казахстанской и Костанайской областях открыто движение для всех видов транспорта.
Северо-Казахстанская область
В регионе восстановлено движение на следующих участках дорог:
-
«Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 595–781 (от границы Акмолинской области до города Сергеевка);
-
«Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» км 0–119 (село Волошинка – село Тимирязево);
-
«Тимирязево – Сарыкуль – граница Костанайской области» км 0–32 (село Тимирязево – граница Костанайской области);
-
«Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (пункт пропуска Бидайык)» км 50–280 (граница Акмолинской области – граница Российской Федерации);
-
«Кокшетау – Рузаевка» км 61–91 (от границы Акмолинской области до села Саумалкуль);
-
«Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 0–31 (село Петерфельд – село Новокаменка);
-
«Подъезд к мемориальному комплексу Карасай Батыра» км 0–24 (село Саумалкуль – мемориальный комплекс Карасай Батыра);
-
«Кокшетау – Рузаевка» км 91–196 (село Саумалкуль – село Рузаевка);
-
«Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 785–946 (город Сергеевка – село Бескуль).
Костанайская область
Также сняты ограничения движения на нескольких участках республиканских трасс:
-
«Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыкуль – Костанай – граница РФ» км 555–683 (город Тобыл – поселок Сарыкуль);
-
«Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км 385–501 (город Рудный – поселок Денисовка);
-
«Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8–218 (город Тобыл – поселок Октябрьское).
Ограничения были сняты после улучшения дорожной и погодной обстановки. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.
Жаңалықтар - 10.03.26
