12 марта 2026 года с 08:00 на ряде автомобильных дорог республиканского значения в Северо-Казахстанской и Костанайской областях открыто движение для всех видов транспорта.

Северо-Казахстанская область

В регионе восстановлено движение на следующих участках дорог:

«Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 595–781 (от границы Акмолинской области до города Сергеевка);

«Волошинка – Сергеевка – Тимирязево» км 0–119 (село Волошинка – село Тимирязево);

«Тимирязево – Сарыкуль – граница Костанайской области» км 0–32 (село Тимирязево – граница Костанайской области);

«Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (пункт пропуска Бидайык)» км 50–280 (граница Акмолинской области – граница Российской Федерации);

«Кокшетау – Рузаевка» км 61–91 (от границы Акмолинской области до села Саумалкуль);

«Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 0–31 (село Петерфельд – село Новокаменка);

«Подъезд к мемориальному комплексу Карасай Батыра» км 0–24 (село Саумалкуль – мемориальный комплекс Карасай Батыра);

«Кокшетау – Рузаевка» км 91–196 (село Саумалкуль – село Рузаевка);

«Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 785–946 (город Сергеевка – село Бескуль).

Костанайская область

Также сняты ограничения движения на нескольких участках республиканских трасс:

«Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыкуль – Костанай – граница РФ» км 555–683 (город Тобыл – поселок Сарыкуль);

«Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км 385–501 (город Рудный – поселок Денисовка);

«Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8–218 (город Тобыл – поселок Октябрьское).

Ограничения были сняты после улучшения дорожной и погодной обстановки. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Штраф за плохую память официально появился в Казахстане С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования для работодателей при...

Драка у ночного клуба в Костанае: подсудимого предупредили за видеообращение к Президенту Драка между двумя компаниями мужчин произошла 8 июня прошлого года возле одного из ночных клубов...