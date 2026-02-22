По состоянию на 19:40 22 февраля в связи с метелью введены ограничения движения на ряде автомобильных дорог республиканского и областного значения.

Республиканские автомобильные дороги

Для всех видов транспорта:

KAZ18 «Костанай – Мамлютка» — км 250–180 (от с. Узунколь до границы Северо-Казахстанской области). KAZ03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п/п Кайрак)» — км 555–729 (от г. Тобыл до границы Северо-Казахстанской области). KAZ23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — км 8–218 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области). KAZ13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 252–377 (от границы Улытауской области до границы Акмолинской области).

Для общественного и грузового транспорта:

(ограничения уточняются)

Областные автомобильные дороги

Для всех видов транспорта:

Карасу – Б. Чураковка — км 0–114. Аулиеколь – Москалевка – Максут – Смайловка — км 0–106. Аулиеколь – Диевка – Косагал – Раздольное — км 0–130. Аулиеколь – Жалдама — км 0–257. Караменды – Раздольное – Аралколь — км 0–163. Аркалык – Торгай — км 0–288. Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка — км 0–46. Узунколь – Сарыколь — км 0–79. Сарыколь – Б. Дубравы — км 0–56. Красная Пресня – Звериноголовское — км 0–56.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок и учитывать погодные условия при планировании маршрутов. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

