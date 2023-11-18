Информация о закрытии трасс в Костанайской области

Информацию о закрытии трасс распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

Уважаемые участники дорожного движения сообщаем, что из -за ухудшения погодных условий, плохой видимости на дорогах, временно будет ограничено движение для грузового и общественного транспорта на трассе R-36 “Костанай-Аулиеколь-Сурган”.

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В связи с ограниченной видимостью, сильный туман, закрывается участок автодороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург-Алматы» 555-683 км. От г. Тобыл до с. Сарыколь для грузового и общественного транспорта.

В связи с ограниченной видимостью и сильным ветром с 16:40 часов 18.11.2023 года закрывается участок автодороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 108-218. От п. Аулиеколь до с. Октябрский для грузового и общественного транспорта.

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