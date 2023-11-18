Два человека погибли на трассе в Костанайской области

18 ноября в 6 часов утра на 21 километре автодороги Рудный-Качар 53-летний водитель, управляя автомобилем марки “Мерседес”, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.

В результате происшествия, погибли двое пассажиров. Сам водитель и еще трое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами.

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По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК “Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц” .

Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Из-за ухудшения погоды, в ведомстве напоминают водителям о смене летней резины на зимнюю, а также о мерах безопасности при вождении. Не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию до впереди едущего транспорта, при совершении обгона, убедитесь в безопасности совершаемого маневра.

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