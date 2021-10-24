Информация об отключении электроэнергии в Костанае

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План работ костанайской горэлектросети с 25 по 29 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
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с 23 по 29 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Алтынсарина 8/1-7, 10/7-10/9, ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17, пр. Абая 41-51,
25 октября 14:00 до 17:00 — кафе «Блюз», СТО. Спальный сектор: Гагарина 15,17,19,21.
Частный сектор: ул. Рудненская 38-115, 111/1-111/9, 113/2-113/12, 115/1-115/9, ул. Гагарина 26-38, ул. Соколовская 107/2-107/9, 98-109, пр. Ленинградский 87/1-87/11.
26 октября 14:00 до 17:00 — Спальный сектор: ул. Хакимжановой 118а, ул. Сералина 34.
Частный сектор: пр. Садовая 26/2-26/36, 28/1-28/31, ул. Садовая 19,21, 26,28, ул. Комарова 51-63, 106/13-106/26, ул. Сералина 27-73, пр. Соколовского 31/1-31/13.
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