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Информация об открытии дорог в Костанайской области

03.01.23г. с 07-15 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участке а/д Республиканского значения Костанайской области:
1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-503км, (от г. Рудный до границы с Актюбинской областью).
2.  А-23  «Денисовка-Житикара-Мюктыколь» 0-137 км, (от п. Денисовка до гр. РФ ).
3.  Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган», (от г.Тобыл до п.Аулиеколь)
03.01.23г. с 08-30 в связи с улучшением погодных условий принято решение об открытии движения для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Областного значения Костанайской области:

1.а/д Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110;

2.а/д Житикара-Камысты-Ливановка км 0-73

3.а/д Тобол-Айет-Красносельское-Набережное 0-45 км.

4.а/д Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км;

5.а/д Айет-Варваринское-граница области 0-40 км;

6.а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км;

7.а/д Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км;

8.а/д Костанай — Введенка км 8 — 97 км;

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