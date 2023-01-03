Информация об открытии дорог в Костанайской области

03.01.23г. с 07-15 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участке а/д Республиканского значения Костанайской области:
1. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-503км, (от г. Рудный до границы с Актюбинской областью).
2. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктыколь» 0-137 км, (от п. Денисовка до гр. РФ ).
3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган», (от г.Тобыл до п.Аулиеколь)
03.01.23г. с 08-30 в связи с улучшением погодных условий принято решение об открытии движения для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Областного значения Костанайской области:
1.а/д Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110;
2.а/д Житикара-Камысты-Ливановка км 0-73
3.а/д Тобол-Айет-Красносельское-Набережное 0-45 км.
4.а/д Лисаковск-Каиндыколь-Арка 16-87 км;
5.а/д Айет-Варваринское-граница области 0-40 км;
6.а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км;
7.а/д Рудный-Качары-Федоровка 0-82,7 км;
8.а/д Костанай — Введенка км 8 — 97 км;