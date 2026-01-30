Инвентаризация проводится для уточнения данных очередников, устранения ошибок и дублирующихся записей, а также определения граждан, которые действительно нуждаются в жилье, сообщает Казинформ.

Сколько человек прошли проверку

Как сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, инвентаризацию успешно прошли 244 тысячи казахстанцев.

Как проходила работа с очередниками

По словам главы банка, 13 августа Отбасы банку была передана база данных из 642 тысяч граждан. Для дальнейшего распределения жилья по новым правилам — кредитного и арендного — в течение 4,5 месяца проводилась масштабная работа: гражданам направляли SMS-уведомления, обзванивали и разъясняли необходимость прохождения инвентаризации. В результате 244 тысячи человек подтвердили соответствие всем установленным критериям.

Приостановка очереди для части граждан

По итогам инвентаризации очередь более чем 55 тысяч граждан была приостановлена. У этих людей выявили наличие жилья в собственности либо в совместной собственности с супругом, что не соответствует условиям участия в государственных жилищных программах.

Выявление долей в собственности

В ходе проверки банк также выявил значительное количество граждан, у которых имеется доля в жилье. Как пояснила Ляззат Ибрагимова, такие доли часто доставались по наследству либо были получены в рамках приватизации, когда владельцы ещё были несовершеннолетними и могли не знать о наличии недвижимости.

Решение по участию в госпрограммах

В связи с этим в Отбасы банке приняли решение допустить таких граждан к участию в государственных жилищных программах. Теперь очередники, имеющие долю в квартире или доме, смогут претендовать на господдержку. По словам главы банка, инвентаризация необходима для ускорения процесса получения жилья.

