Пенсионные накопления казахстанцев показали положительную динамику, и с начала года инвестдоходность ЕНПФ вышла в плюс, передает LS.

На 1 августа 2025 года в доверительном управлении Нацбанка находятся активы фонда на сумму 24,3 трлн тенге.

С начала года инвестдоход составил 1,12 трлн тенге. Распределение по счетам вкладчиков – 4,68%. На начало июля ранее размер начисленного инвестдохода составил 370,99 млрд тенге.

Однако, несмотря на положительный инвестрезультат ЕНПФ, реальная доходность пенсионных накоплений остается отрицательной из-за накопленной инфляции, которая превысила с января по июль 7% (годовая 11,8%).

Согласно данным, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в июле выросла на 15 б.п. и составила 4,37%. Спреды по облигациям развивающихся стран сузились на 22 б.п., а по корпоративным бондам – на 8 б.п. Вместе с тем индекс акций MSCI World показал незначительный рост.

На аукционах по размещению ГЦБ наблюдался высокий спрос, который в 1,5 раза превысил предложение, при этом основной спрос был сосредоточен в краткосрочных размещениях. Вместе с тем объем заимствования министерством финансов в июле незначительно вырос по сравнению с июнем и составил 682 млрд тенге. На 1 августа было приобретено $34,50 млн на KASE.

Напомним, в портфеле ЕНПФ основную долю занимают ГЦБ Минфина, стоимость которых на 1 августа составила почти 10,4 трлн тенге (42,87%).

Казахстану будет сложно следующие три года – эксперт Казахстану будет сложно следующие три года, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов, сообщает агентство КазТАГ. «Два...

Порадовали прогнозом синоптики костанайцев В Костанайской области 25 августа будет без осадков. Ночью и утром на западе, севере области...

Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП Казахстанцы запустили петицию с требованием повысить минимальную заработную плату в стране до 200 тысяч тенге....