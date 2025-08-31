Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz
Ставки по ИПН
В новом Налоговом кодексе введена прогрессивная ставка ИПН:
- зарплата свыше 8 500 МРП (33,4 млн тенге) – 15%;
- дивиденды: до 230 000 МРП – 5%, выше – 15% с суммы превышения;
- ИП (общеустановленный порядок): до 230 000 МРП – 10%, выше – 15% с суммы превышения;
- лица, занимающиеся частной практикой, – 9%;
- КФХ по сельхозпродукции – 3% (ранее было снижение на 70%).
В новом Налоговом кодексе для социально уязвимых слоев населения предусмотрено:
- для инвалидов I и II групп необлагаемый минимум по ИПН повышен с 882 МРП до 5000 МРП – экономия 12 млрд тенге для 350 тыс. человек;
- пенсии из ЕНПФ освобождены от ИПН;
транспортный налог снижен: на авто старше 10 лет – минус 30%, старше 20 лет – минус 50% (4 млн авто);
- введен больший стандартный вычет по зарплате – работники с доходом до 140 тыс. тенге не платят ИПН (53% работников, 3,8 млн человек) – экономия более 90 млрд тенге.
Налоговые льготы по ИПН и социальному налогу для сельхозтоваропроизводителей
По индивидуальному подоходному налогу:
- крестьянские и фермерские хозяйства могут уменьшить сумму ИПН на 70% (по доходам от производства, переработки и реализации собственной сельхозпродукции).
Социальный налог для них:
- ставка 1,8% от объектов налогообложения по указанной деятельности;
- за себя – 0,6 МРП, за каждого работника – 0,3 МРП.
Освобождение пенсионных выплат от обложения ИПН
Пенсионные выплаты не облагаются налогом, если это:
- пенсионные выплаты из ЕНПФ;
базовая пенсионная выплата;
- единовременные пенсионные выплаты (на приобретение жилья и др.).
Налоговые лоты по ИПН для лиц с инвалидностью
Для лиц с инвалидностью I и II групп установлен соцналоговый вычет в размере 5000 МРП.
Для остальных категорий (III группа, дети с инвалидностью, родители/опекуны таких детей и лиц с инвалидностью с детства) сохраняется вычет в пределах 882 МРП (3 468 024 тенге в 2025 году) за год.
