Государственные жилищные программы позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на семьи и делают покупку жилья более доступной. Об этом заявила председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, ежегодно в Казахстане создаются десятки тысяч новых семей, которым необходимо собственное жилье. Только в прошлом году в стране зарегистрировали 115 тысяч браков, и большинство таких семей в дальнейшем планируют приобрести квартиры.

«На самом деле госпрограммы фактически увеличивают реальные доходы населения. Население все равно будет покупать жилье. Я приводила демографию — 115 тысяч браков зарегистрировали в прошлом году, и эти семьи в любом случае будут покупать жилье», — отметила Ибрагимова.

Она подчеркнула, что без государственных программ казахстанцам пришлось бы оформлять коммерческую ипотеку по значительно более высокой ставке.

«Если не будет различных госпрограмм, люди будут выплачивать 22% годовых. В их семейном доходе оплата за коммерческую ипотеку может занимать 70–80% бюджета», — пояснила глава банка.

При этом действующая система жилищно-строительных сбережений позволяет сделать ежемесячные платежи значительно ниже.

«Существующая система ЖСС позволяет сделать этот платеж на 30–40% ниже», — добавила Ляззат Ибрагимова.

