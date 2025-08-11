В Казахстане работает госпрограмма, по которой врачи, учителя и другие специалисты, переезжая работать в село, получают подъёмные и жильё. Об этом сообщает krisha.kz

С 18 августа 2025 года условия господдержки меняются — вступают в силу новые правила. Изменения закреплены приказом Миннацэкономики № 74 от 4 августа 2025 года

Ставка по кредиту вырастет

Все участники этой госпрограммы получают льготный бюджетный кредит на покупку или строительство жилья. Ставка самая минимальная — всего 0.01 %, то есть практически беспроцентная рассрочка.

По новым правилам с 18 августа ставка вырастет до 1 % годовых.

Остальные условия остаются прежними:

Срок кредита — до 15 лет.

Период освоения — до 22 месяцев с момента получения средств.

За это время нужно построить дом либо купить жильё.

Требования к участникам

Главное требование к участникам — быть действующим специалистом по востребованной профессии.

В список таковых входят:

врачи,

учителя,

работники культуры и спорта,

соцсферы,

агропромышленного комплекса,

госслужащие аппаратов акимов.

Также у переехавшего специалиста не должно быть:

просрочек по кредитам дольше 90 дней за последние 2 года;

собственного жилья в районе, куда он приехал работать, за последние 2 года (проверяется отсутствие жилья и у супруга(и) и детей).

