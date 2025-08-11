В Казахстане работает госпрограмма, по которой врачи, учителя и другие специалисты, переезжая работать в село, получают подъёмные и жильё. Об этом сообщает krisha.kz
С 18 августа 2025 года условия господдержки меняются — вступают в силу новые правила. Изменения закреплены приказом Миннацэкономики № 74 от 4 августа 2025 года
Ставка по кредиту вырастет
Все участники этой госпрограммы получают льготный бюджетный кредит на покупку или строительство жилья. Ставка самая минимальная — всего 0.01 %, то есть практически беспроцентная рассрочка.
По новым правилам с 18 августа ставка вырастет до 1 % годовых.
Остальные условия остаются прежними:
- Срок кредита — до 15 лет.
- Период освоения — до 22 месяцев с момента получения средств.
За это время нужно построить дом либо купить жильё.
Требования к участникам
Главное требование к участникам — быть действующим специалистом по востребованной профессии.
В список таковых входят:
- врачи,
- учителя,
- работники культуры и спорта,
- соцсферы,
- агропромышленного комплекса,
- госслужащие аппаратов акимов.
Также у переехавшего специалиста не должно быть:
- просрочек по кредитам дольше 90 дней за последние 2 года;
- собственного жилья в районе, куда он приехал работать, за последние 2 года (проверяется отсутствие жилья и у супруга(и) и детей).
