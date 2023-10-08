Ипотеки и госпрограммы для молодёжи — 2023

Krisha.kz рассказывает, как молодёжь в Казахстане может приобрести жильё по государственным направлениям.

На сегодня государство предоставляет молодёжи три способа обрести квартиру:

Аренда без выкупа для работающей молодёжи.

Региональные льготные ипотеки, реализуемые Отбасы банком и акиматами городов/областей.

Льготная ипотека для молодых семей по собственной программе Отбасы банка.

Расскажем о каждом направлении подробно.

Аренда без выкупа для работающей молодёжи

Действует только в Астане, Алматы, Шымкенте. Ежегодно в каждом городе предоставляется по 1000–1100 новых квартир.

Участники — работающие люди, не достигшие 35 лет (раньше было 29 лет).

Требования:

Не иметь собственного жилья, в том числе членам семьи.

Иметь постоянную регистрацию в Астане, Алматы, Шымкенте не менее трёх лет. Членам семьи достаточно просто иметь постоянную регистрацию, к сроку требования нет.

Иметь доход на одного члена семьи от 40 МРП, то есть не меньше 138 тыс. тенге (1 МРП в 2023 году составляет 3 450 тенге). Например, для семьи из четырёх человек общий семейный доход может составлять 552 тыс. тенге.

Есть система баллов, которые начисляют:

— за профессию из числа наиболее востребованных рынком специальностей — 10 баллов;

— семью — 5 баллов;

— одного ребёнка — 1 балл, за каждого последующего ребёнка — 2 балла;

— осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 1 года — 5 баллов, за каждый год — 1 балл;

— трудовые достижения — 2 балла;

— трудовой стаж в бюджетных организациях (госучреждениях и госпредприятиях) — 5 баллов, за каждый год стажа — 1 балл;

— каждый год накоплений на сберегательных счетах/депозитах в любом банке и при наличии на счёте не менее 40 МРП, 138 тыс. тенге — 2 балла.

Количество баллов и детей влияет на площадь арендного жилья.

Ежемесячная арендная плата за квартиру составляет 5 000–15 000 тенге. Максимальный срок аренды — 3 года. Затем арендатор должен освободить выделенную квартиру. За это время рекомендуется накопить первоначальный взнос для покупки собственной квартиры.

Программа будет работать до 2025 года. Даты приёма заявок нужно отслеживать в СМИ.

Региональные льготные ипотеки для молодёжи

В 2023 году молодёжные программы охватывают Астану, Алматы, Шымкент, Жетысускую, Актюбинскую, Алматинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Жамбылскую, Абайскую, Улытаускую области, в ЗКО — Бурлинский район. Скоро такая ипотека стартует в Атырау.

Деньги выделяют Отбасы банк и акиматы городов/областей.

Участвовать могут учителя, врачи, журналисты, работники культуры, спорта, социальной сферы, сотрудники коммунальных предприятий, департамента полиции, ДЧС и др.

Требования к участникам:

— Не иметь жилья и работать на государственной службе или быть бюджетником.

— Возраст до 35 лет включительно.

Условия ипотеки могут незначительно отличаться, но, как правило, следующие:

Ставка — 5 %.

Первоначальный взнос — 10 %.

Максимальный срок — 25 лет.

Максимальная сумма — 18 млн тенге.

Приём заявок в каждом регионе проходит в разное время, нужно следить за новостями в СМИ.

Льготная ипотека для молодых семей

Это собственная программа Отбасы банка «Жас Отбасы». В отличие от предыдущих направлений здесь кредит могут оформить молодые семьи независимо от возраста супругов.

Условия:

Нужно открыть депозит в Отбасы банке и копить на нём деньги в течение года.

На момент открытия депозита браку не должно быть более пяти лет (согласно свидетельству о заключении брака).

На момент подачи кредитной заявки нужно накопить или внести на депозит 50 % от стоимости жилья.

Ставка: 6 % годовых (ГЭСВ от 6.3 %), через два года снижается до 5 % (ГЭСВ от 5.2 %).

Срок кредитования: от 6 до 9 лет.

Сумма: до 100 млн тенге.

Можно купить квартиру или частный дом как на первичном (в том числе по договору долевого участия), так и вторичном рынке, сделать ремонт в уже имеющемся жилье, а также купить земельный участок и/или построить дом.

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