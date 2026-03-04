В ряде районов Костанайской области 4 марта школьников второй смены перевели на дистанционный формат обучения из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, в Мендыкаринском районе занятия для второй смены отменены в очном формате и переведены на дистанционное обучение из-за сильной метели.

Аналогичное решение принято и в Узункольском районе. В связи с бураном учащиеся второй смены классов предшкольной подготовки и 1–9 классов в трёх школах будут обучаться дистанционно.

Речь идет о следующих образовательных учреждениях:

Ершовская общеобразовательная школа;

Узункольская общеобразовательная школа №1;

школа имени К. Дөненбаевой.

Ограничения введены 4 марта из-за ухудшения погодных условий и метели.

