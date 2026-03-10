10 марта 2026 года в ряде районов и городов Костанайской области занятия для учащихся первой смены переведены на дистанционный формат обучения из-за неблагоприятных погодных условий.
В Аулиекольском районе при температуре воздуха −27°С и скорости ветра 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся предшкольных классов и 1–9 классов первой смены.
В Карабалыкском районе температура воздуха составила −26°С, скорость ветра — 11 м/с. На дистанционный формат обучения переведены учащиеся предшкольных классов и 1–4 классов первой смены.
В Житикаринском районе при температуре −27°С и скорости ветра 8 м/с дистанционно обучаются учащиеся предшкольных классов и 1–9 классов первой смены.
В Алтынсаринском районе из-за сильного мороза на дистанционное обучение переведены учащиеся 0–9 классов первой смены.
В Лисаковске при температуре −29°С и ветре 5 м/с на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 1–11 классов первой смены.
Температура воздуха -27 скорость ветра 5 m/с. Учащиеся КПП, 1-9классы,1 смены школ г.Костанай 10 марта 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.
Костанайский район КПП-9 классы, 553 класса 6417 учащихся первой смены на дистанционном обучении.
