Из-за нормативов Минздрава в Рудном могут закрыть травмпункт

В Рудном могут закрыть травматологический пункт. Причина — приказ Минздрава, согласно которому в городах с населением менее 150 тысяч человек, травмпункты работать не могут. Городу горняков до этого количества не хватает 12 тысяч жителей. Как итог, сейчас городская больница содержит травмпункт сама, поскольку его закрытие чревато серьезными проблемами.

В среднем в сутки травмпункт в Рудном обслуживает до 70 человек. Летом это количество возрастает, когда очень частыми его пациентами становятся дети. В год — это не менее 13 тысяч человек. При этом, как отмечает главврач многопрофильной городской больницы Талгат Кайкенов, город горняков может остаться без травмпункта.

— С июля 2022 года вышел приказ Минздрава о том, что населенные пункты численность менее 150 тыс. не имеют право иметь в своем составе травматологический пункт. Начиная с января 2023 года мы обращались в областной филиал ФОМС о том, чтобы нам провели финансирование. Финансирование не проводится, цена вопроса ежегодно где-то порядка 67 -70 млн тенге, — сообщил главный врач.

Рудному до отметки в 150 тыс. человек не хватает 12 тысяч, поэтому травмпункт при многопрофильной больнице на грани закрытия. Ведь содержать его за свой счет больнице уже не по карману — это зарплата сотрудников, помещение, расходные материалы и медикаменты. Но при этом в городе, где работает ряд крупных предприятий с повышенным уровнем травматизма, считает главврач, травмпункт должен быть обязательно.

— Город находится на трассе республиканского значения с повышенным травматизмом. Вы все прекрасно знаете, количество ДТП у нас и по всей республике очень большое. Количество людей, которые обращаются после таких ДТП, тоже очень много. Каким образом будет функционировать без травмпункта здравоохранение города Рудного, вообще не понятно, — сетует Кайкенов.

Обращения в различные инстанции пока проблему не решили. Приезжала даже специальная комиссия из Астаны, депутаты маслихатов и мажилиса, но и это пока изменений положительных не принесло. А в травмпункте работают 15 человек, и все они могут остаться без работы. В рудничане без квалифицированной помощи, когда получат ту или иную травму.

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