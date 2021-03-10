Из-за резкого понижения температуры объявили штормовое предупреждение в Костанайской области

Сообщение распространил департамент по ЧС Костанайской области.

В период 11-13 марта в Костанайской области резкое понижение температуры воздуха от 10-15, местами 18 мороза до 20-25 местами 28 мороза.

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