20 декабря в 18.30 в Костанае состоится торжественное зажжение елки. Главная елка города расположена на центральной площади перед областынм акиматом, ее высота составляет 23 метра.

В этом году, параллельно с ней, засверкают еще три елки, расположенные в микрорайонах «Аэропорт», «Юбилейный» и на «Бульваре молодежи» в районе КСК. И еще одна елка уже после 20 декабря впервые появится в микрорайоне «Кунай», кстати, она меньше центральной всего на один метр.

Сейчас вовсю идет их сборка и украшение. Во время зажжения планируется организовать для горожан развлекательную программу.



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