Мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане был введён 16 октября 2025 года. Стоимость бензина АИ-92 и дизтоплива зафиксировали до стабилизации уровня инфляции, передает kolesa.kz

Как сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса, после снятия ограничений резкого роста цен допущено не будет.

По его словам, в настоящее время мораторий продолжает действовать, а решение о его введении позволило остановить рост цен за счёт временного вмешательства государства и приостановки рыночных механизмов. Если после 31 марта правительство откажется от регулирования деятельности автозаправочных станций, ценообразование будет формироваться исходя из внутреннего спроса и предложения.

Министр также подчеркнул, что Министерство энергетики не планирует вводить плановое повышение цен на бензин. По его словам, стоимость топлива на АЗС будет определяться исключительно рыночными условиями.

Пенсионные накопления: заявки на погашение ипотеки временно принимать не будут В правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий внесены изменения. Они касаются...

Повышение пенсий на 10%: как растёт нагрузка на бюджет Казахстана Повышение пенсий на 10% с 1 января 2026 года усиливает социальную поддержку населения, однако одновременно...

Билеты на поезда по некоторым направлениям подешевели в РК АО «Пассажирские перевозки» сообщает о введении зимних скидок на железнодорожные билеты по ряду популярных маршрутов....