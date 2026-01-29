Мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане был введён 16 октября 2025 года. Стоимость бензина АИ-92 и дизтоплива зафиксировали до стабилизации уровня инфляции, передает kolesa.kz
Как сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса, после снятия ограничений резкого роста цен допущено не будет.
По его словам, в настоящее время мораторий продолжает действовать, а решение о его введении позволило остановить рост цен за счёт временного вмешательства государства и приостановки рыночных механизмов. Если после 31 марта правительство откажется от регулирования деятельности автозаправочных станций, ценообразование будет формироваться исходя из внутреннего спроса и предложения.
Министр также подчеркнул, что Министерство энергетики не планирует вводить плановое повышение цен на бензин. По его словам, стоимость топлива на АЗС будет определяться исключительно рыночными условиями.
