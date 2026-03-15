По данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10:00 часов явка граждан на республиканском референдуме в Казахстане составила 19,21%.

Всего к этому времени бюллетени получили 2 393 844 гражданина, включённых в списки для голосования.

Наибольшая явка зафиксирована в Карагандинской области — 26,64%. Далее следуют Кызылординская область — 24,02%, Актюбинская область — 21,80% и Туркестанская область — 21,21%.

В других регионах показатели составили:

область Абай — 17,98%

Акмолинская область — 19,82%

Алматинская область — 18,10%

Атырауская область — 19,44%

Западно-Казахстанская область — 18,80%

Жамбылская область — 18,49%

область Жетісу — 21,01%

Костанайская область — 19,24%

Мангистауская область — 18,53%

Павлодарская область — 16,36%

Северо-Казахстанская область — 18,72%

область Ұлытау — 20,31%

Восточно-Казахстанская область — 20,64%.

Среди городов республиканского значения явка составила:

в Астане — 20,68%,

в Шымкенте — 21,36%,

в Алматы — 9,54%.

Голосование на референдуме продолжается. Избирательные участки будут работать до 20:00 часов.

