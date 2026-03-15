По данным территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10:00 часов явка граждан на республиканском референдуме в Казахстане составила 19,21%.
Всего к этому времени бюллетени получили 2 393 844 гражданина, включённых в списки для голосования.
Наибольшая явка зафиксирована в Карагандинской области — 26,64%. Далее следуют Кызылординская область — 24,02%, Актюбинская область — 21,80% и Туркестанская область — 21,21%.
В других регионах показатели составили:
область Абай — 17,98%
Акмолинская область — 19,82%
Алматинская область — 18,10%
Атырауская область — 19,44%
Западно-Казахстанская область — 18,80%
Жамбылская область — 18,49%
область Жетісу — 21,01%
Костанайская область — 19,24%
Мангистауская область — 18,53%
Павлодарская область — 16,36%
Северо-Казахстанская область — 18,72%
область Ұлытау — 20,31%
Восточно-Казахстанская область — 20,64%.
Среди городов республиканского значения явка составила:
в Астане — 20,68%,
в Шымкенте — 21,36%,
в Алматы — 9,54%.
Голосование на референдуме продолжается. Избирательные участки будут работать до 20:00 часов.
