USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

ЭКО в Костанайской области: квот стало больше, результатов — тоже

— Сегодня, 12:04
Изображение для новости: ЭКО в Костанайской области: квот стало больше, результатов — тоже

Сгенерировано ИИ

В Костанайской области продолжается реализация государственной программы экстракорпорального оплодотворения «Аңсаған сәби», которая помогает семейным парам стать родителями.

За четыре года действия программы в регионе на свет появились 391 ребёнок. Экстракорпоральное оплодотворение остаётся одним из наиболее эффективных методов лечения бесплодия и даёт шанс тысячам семей приблизиться к долгожданному материнству и отцовству.

В 2026 году для жителей Костанайская область выделено 261 квота на проведение ЭКО. Это на 58 квот больше, чем годом ранее, что расширяет возможности для семей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

В рамках программы пациенты получают доступ к современным методам диагностики и лечения бесплодия, а также медицинское сопровождение на всех этапах процедуры.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.