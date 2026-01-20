В Костанайской области продолжается реализация государственной программы экстракорпорального оплодотворения «Аңсаған сәби», которая помогает семейным парам стать родителями.
За четыре года действия программы в регионе на свет появились 391 ребёнок. Экстракорпоральное оплодотворение остаётся одним из наиболее эффективных методов лечения бесплодия и даёт шанс тысячам семей приблизиться к долгожданному материнству и отцовству.
В 2026 году для жителей Костанайская область выделено 261 квота на проведение ЭКО. Это на 58 квот больше, чем годом ранее, что расширяет возможности для семей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.
В рамках программы пациенты получают доступ к современным методам диагностики и лечения бесплодия, а также медицинское сопровождение на всех этапах процедуры.
В Казахстане введут должность вице-президента
Арендные ставки в РК пошли вверх: что подорожало сильнее всего
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.