Экономист объяснил значение кредитного рейтинга S&P для Казахстана

Экономист рассказал, что означает кредитный рейтинг «BBB-«, который присвоило Казахстану авторитетное агентство Standard&Poor’s, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Международное агентство Standard&Poor’s, занимающееся аналитическими исследованиями финансовых рынков, накануне подтвердило кредитный рейтинг Казахстана «BBB-» — стабильный. Экономист и автор Telegram-канала TENGENOMIKA Галымжан Айтказин рассказал, что значат эти три буквы и какое значение вообще имеет международный кредитный рейтинг для экономики страны.

По словам Айтказина, рейтинг агентства Standard&Poor’s показывает, насколько эта организация оценивает состояние экономики и кредитоспособность той или иной организации или государства. К примеру, присвоенный Казахстану рейтинг «BBB-» — это самый низкий среди инвестиционных рейтингов, который показывает, что страна привлекательна для инвестиций. Рейтинги ниже «трипл B», то есть «BB» и ниже, считаются спекулятивными и отражают сложности при погашении страной внешнего долга и привлечении новых международных займов. Рейтинг Казахстана значит, что наша страна достаточно привлекательна для инвестиций, но ее экономика не достигла уровня ведущих развитых государств, которые имеют рейтинги от «A» и выше.

«В случае Казахстана у нас есть сильная поддержка государством фискальной позиции и низкий уровень государственного долга, а также имеются внешние резервы для пополнения дефицита бюджета. Рейтинг «BBB-» означает, что с экономическими перспективами у нас все в порядке, однако мы могли бы иметь более высокий рейтинг, если произойдут некоторые изменения в нашей экономики. В первую очередь наш средний рейтинг связан с нашей сырьевой зависимостью и волатильностью валюты, также связанной с зависимостью от цен на сырье. Мы знаем, что цены на нефть влияют на нашу фискальную позицию и на пополнение наших внешних резервов. Кроме того, на нас очень влияют геополитические факторы, что бьет по обменному курсу валюты. Государство вынуждено расходовать золотовалютные резервы, чтобы снизить волатильность валюты и внедрять программу защиты депозитов», — рассказал Галымжан Айтказин.

По словам автора Telegram-канала TENGENOMIKA, международные рейтинги имеют значение, так как любой международный инвестор, прежде чем инвестировать деньги в страну, оценивает свои риски. Одним из индикаторов привлекательности страны для инвестиций являются оценки рейтинговых агентств. Конечно, высокие рейтинги сами по себе не гарантируют рост инвестиций, так как, помимо этого, инвесторы изучают фундаментальные риски в конкретной сфере экономики, в которую они собираются вложить свои средства, и принципы работы этой сферы в стране. При этом рейтинги дают базовое понимание экономики страны. К примеру, недавно Standard&Poor’s снизило долгосрочный рейтинг России в национальной валюте до «ССС-«, что значит, что государство может допустить дефолт по своим долговым обязательствам.

Помимо рейтинга, агентство Standard&Poor’s также спрогнозировало рост ВВП в Казахстане на 3,6 процента и падение инфляции до 5 процентов. По словам казахстанского экономиста, это очень смелый и, возможно, оптимистичный прогноз международного агентства. По его словам, прогнозировать сейчас ситуацию в казахстанской экономике очень трудно, так как на нас очень сильно влияет ситуация на внешних рынках в нашем регионе, к примеру, экономические санкции против экономики России.

По словам эксперта, в Standard&Poor’s недооценивают косвенное влияние санкций в отношении России, которые могут потенциально отразиться и на экономике Казахстана через ухудшение экспорта нефти и газа. Казахстанский экспорт уже сейчас сталкивается с проблемами, и в будущем ситуация может только усугубиться. Также из-за большого объема импорта товаров из России и роста цен на товары в этой стране российские цены могут импортироваться в Казахстан.

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