Эксклюзивно в Казахстане: UFC TV на TV-Сom.kz

2020-й стал 28-м годом в истории Ultimate Fighting Championship (UFC).

Сегодня у этого яркого шоу миллионы поклонников по всему миру. Но свою баснословную популярность промоушн заслужил далеко не сразу: путь американской компании к славе оказался тернистым.

Мало кто помнит то время, когда кассетные записи поединков можно было найти на полках видеопроката, а о самом существовании UFC узнавали уже после выхода игр по франшизе.

Приложение Интернет ТВ TV-Сom.kz предлагает окунуться в историю смешанных боевых искусств.

Мы выделили 5 ключевых моментов становления UFC, благодаря которым мир ММА изменился окончательно и бесповоротно:

1993 год, первый турнир на McNichols Sports Arena в Денвере, штат Колорадо.

Именно это состязание стало началом масштабнейшего проекта.

Изначально организаторы планировали провести всего один турнир, итоги которого позволили бы определить самое эффективное боевое искусство.

Участие принимали восемь бойцов. В то время ещё не было разделения по весовым категориям, не было раундов и перерывов, не было и судей.

Победу тогда одержал Ройс Грейси: он нокаутировал противника Жерара Гордо удушением сзади.

2001 год. Дана Уайт становится президентом Ultimate Fighting Championship.

После подъёма в 90-х, компания переживала тяжёлые времена и была близка к банкротству.

Тогда владельцы сети казино «Station Casinos», братья Лоренцо и Фрэнк Фертитта выкупили промоушн, а на должность президента организации они поставили бывшего промоутера бокса Дану Уайта.

Этот шаг кардинально повлиял на судьбу компании. Уайт не только разбирался в спорте, но и оказался очень талантливым маркетологом.

Он подписал контракт с телеканалом FOX и стал охотно делиться закулисьем состязаний, что привлекло новую аудиторию и вызвало интерес у телезрителей.

2005 год. Выход реалити-шоу The Ultimate Fifghter

На экраны вышло шоу в популярном реалити-формате. Теперь зрители могли наблюдать не только за прогрессом бойцов, но и за их реальной жизнью и конфликтами вне соревнований.

Бой Форреста Гриффина и Стефана Боннара в финале первого сезона шоу тогда посмотрели миллионы телезрителей, что вывело UFC на качественно новый уровень популярности.

2007 год. Падение главного конкурента, Pride Fighting Championships

Уже к 2006-му году шоу UFC на платных телеканалах становятся не менее популярны, чем профессиональный бокс. Трансляции каждого состязания теперь заказывают не менее 1 000 000 зрителей.

В 2007-м году японская организация Pride Fighting Championships была выкуплена, после чего мир ММА стал по сути монополизирован. Все именитые бойцы перешли к Дане Уайту, а UFC окончательно укрепил свои позиции и стал таким, каким мы видим его сейчас.

К 2012-му году под началом организации выступает большинство чемпионов ММА, а бои Ultimate Fighting Championship транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

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