Необычный социальный эксперимент провели полицейские в одном из колледжей Костаная, чтобы напомнить молодым людям о важности осознанного выбора и предостеречь их от употребления наркотиков. Организовали акцию сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона, совместно с членами совета по профилактике наркоправонарушений.

Добровольное согласие, по данным полиции, с готовностью дали все учащиеся одной из учебных групп. Все тесты показали отрицательный результат. О наличии такого инструмента диагностики наркомании полицейские рассказали и жителям города на его улицах.

«Экспресс-тест на 10 видов различных наркотических веществ, и, в домашних условиях, если ребенок, допустим, отказывается проходить, просто его протестить. Это естественно не без причины. Если начинается усталость, если начинает сачковать с уроков, с пар, не приходить», — говорит оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асель Сексенова.

В общем, как говорят полицейские, экспресс-тест — это моментальный способ узнать правду, особенно если у родителей появились тревожные подозрения. Пока они не продаются в аптеках, но, пройти их можно бесплатно, в центре психического здоровья или в поликлинике по месту прикрепления.

«Сейчас у нас существует такая актуальная и большая проблема, как наркомания именно среди молодежи. У нас случай был зафиксирован неделю назад, девочка 2011-ого года, была доставлена скорой медицинской помощью. Она была в наркотическом опьянении, до сих пор она находится в реанимации, в очень тяжелом состоянии», — говорит Асель Сексенова.

По словам специалистов, ранняя диагностика это шанс на спасение. Чем раньше выявлено употребление, тем больше возможностей вернуть подростка к нормальной жизни, уберечь от трагических последствий и от опасности стать «закладчиком». С начала года в Костанайской области за сбыт и распространение наркотиков задержаны трое несовершеннолетних. В полиции напоминают: родители должны быть внимательны к поведению своих детей, и, при необходимости, предпринимать меры для выявления проблемы.

