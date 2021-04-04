Электронный паспорт вакцинации уже доступен для казахстанцев в приложении eGov Mobile

Состоялась встреча представителей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства здравоохранения РК, Национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен», Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, аэропортов, АО «Казахтелеком» и АО «Эйр Астана» по итогам поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Azattyq Rýhy.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, стоит задача – ускорить использование цифровых решений для борьбы с COVID-19.

«Первое. Касательно приложения Ashyq. Проект уже дал свои результаты, коллеги из НПП ежедневно информируют о том, что были попытки COVID-положительных пройти в фитнес-клубы и тем самым подвергнуть риску заражения остальных посетителей. Планируем масштабировать использование Ashyq еще на три региона: Павлодар, Тараз и Актобе. Представители бизнеса, не задействованные в проекте, просят внести их в список участников. Помимо фитнес-клубов, бассейнов, боулинг-, спа-центров и компьютерных клубов разрабатывается включение в проект общепита и кинотеатров. Наша задача помочь бизнесу создать условия, чтобы они смогли продолжить работать в карантин», – написал министр в Facebook.

Между тем, во Франции объявили национальный локдаун, закрыто абсолютно все, кроме магазинов первой необходимости. В Германии также действуют жесткие ограничения.

«Мы не хотим допустить такого, поэтому принимаем необходимые меры. Как я ранее говорил, если у кого-то есть идеи по аналогичным сервисам, которые смогут защитить бизнес, предлагайте», – добавил он.

Багдат Мусин поблагодарил Виталия Пустовойтенко и его команду разработчиков, которые проявили инициативу и начали проект Ashyq без какого-либо финансирования со стороны государства. Он также отметил Министерство здравоохранения РК и НПП РК «Атамекен», без которых не удалось бы реализовать этот проект.

«Второе. В приложении eGov Mobile в разделе «Цифровые документы» уже доступен электронный паспорт вакцинации. В нем отображается информация на трех языках: какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты. Можно продемонстрировать документ по месту требования и открыть доступ с помощью QR-кода. Сейчас рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Важно признание казахстанского электронного паспорта вакцинации и интеграция с международными системами! Над этим нам предстоит работать. Важно справа сверху нажать «обновить», когда будете проверять в eGov Mobile паспорт вакцинации и еще: паспорт в цифровых документах отображается только после получения второй «дозы». Третье. Анкетирование въезжающих из-за рубежа. Сейчас анкеты заполняются на бумаге, такое не допустимо. Мы переводим это в цифровой формат. Будет доступен веб-ресурс, на котором въезжающий заполняет анкету заранее. Аналогичный проект уже успешно реализован на Мальдивах», – написал министр.

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