Вице-министр финансов Ержан Биржанов 26 января 2026 года в ходе презентации цифровых проектов разъяснил порядок проверки мобильных переводов, сообщает zakon.kz
Журналисты обратили внимание на жалобы граждан, считающих лимит в 100 мобильных переводов в месяц слишком низким. Вице-министр отметил, что не разделяет эту точку зрения.
По его словам, если в течение трёх месяцев человек получает переводы от ста разных отправителей, такая ситуация может вызвать вопросы. При этом он подчеркнул, что переводы от коллег или сбор средств на определённые нужды видны системе и не рассматриваются как нарушение. В то же время регулярное поступление средств от разных лиц за реализуемые товары также фиксируется.
Ержан Биржанов заверил, что при выявлении подобных случаев штрафные санкции применяться не будут. Сначала гражданину направят уведомление с просьбой разъяснить причины регулярных поступлений средств на личный счёт, после чего он сможет предоставить соответствующие пояснения.
Подростковая преступность и суициды: итоги 2025 года в Костанае
Школы перевели на дистанционное обучение в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.