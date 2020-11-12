Ювелирные изделия и технику украли из квартиры в Костанае

Как стало известно alau.kz 4 ноября из квартиры дома по улице Гоголя произошла кража. Информацию об этом нам подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Сумма ущерба составила 1 миллион 700 тысяч тенге.
«Преступление совершено путем повреждения замка входной двери, похищены ювелирные изделия и три ноутбука. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст.188 ч.3 Уголовного кодекса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 5 ноября сотрудниками отдела криминальной полиции подозреваемые установлены и задержаны. Ими оказались ранее судимые 38 и 41-летние мужчины, жители Рудного, часть похищенного изъята», — сообщили в полиции.
Подозреваемые содержатся под стражей.
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